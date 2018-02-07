Месси не заинтересован в переезде в Китай
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не заинтересован в переезде в Китай, где в нем заинтересован "Хэбэй Чайна Форчун".
Так, по информации испанской прессы, аргентинец планирует продолжить выступления за свой клуб. Завершить же свою карьеру 30-летний нападающий намерен у себя на родине - в "Ньюэллз Олд Бойз". При этом, ради перехода в стан "красно-черных" Месси готов даже отклонить выгодные в финансовом плане предложения от заинтересованных в нем клубов.
Напомним, Линекер назвал главное отличие Месси от Марадоны. | soccernews.ru
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