Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси не заинтересован в переезде в Китай, где в нем заинтересован "Хэбэй Чайна Форчун".

Так, по информации испанской прессы, аргентинец планирует продолжить выступления за свой клуб. Завершить же свою карьеру 30-летний нападающий намерен у себя на родине - в "Ньюэллз Олд Бойз". При этом, ради перехода в стан "красно-черных" Месси готов даже отклонить выгодные в финансовом плане предложения от заинтересованных в нем клубов.

Напомним, Линекер назвал главное отличие Месси от Марадоны. | soccernews.ru