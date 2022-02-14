Месси не жалеет о переходе в ПСЖ
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси комфортно чувствует себя во Франции, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, футболист адаптировался к жизни в Париже. Вместе с семьей он нередко посещает местные рестораны. Дети игрока занимаются спортом.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с "Ренном" по версии Le Parisien. | http://soccernews.ru
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|М
|О
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|28
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|Ренн
|28
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13