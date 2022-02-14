Месси не жалеет о переходе в ПСЖ

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Месси не жалеет о переходе в ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси комфортно чувствует себя во Франции, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, футболист адаптировался к жизни в Париже. Вместе с семьей он нередко посещает местные рестораны. Дети игрока занимаются спортом.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Месси получил худшую оценку среди игроков ПСЖ за матч с "Ренном" по версии Le Parisien. | http://soccernews.ru
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