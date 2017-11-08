Месси: "Не знаю, где буду выступать в ближайшие годы"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси в очередной раз заявил о своем желании выступать за "Ньюэллз Олд Бойз".

"Я всегда хотел играть за "Ньюэллз", Это моя детская мечта. Но я не знаю, где буду играть через несколько лет. Не могу сказать, что я перейду в "Ньюэллз", - приводит слова Месси TyC Sports.

Стоит отметить, что Месси выступал за детские команды "Ньюэллз Олд Бойз" с 1995 по 2000 годы.

Контракт 30-летнего форварда с "Барселоной" истекает летом 2018 года.

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