Месси: "Не знаю, сколько еще буду играть. Сейчас чувствую себя хорошо"

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Месси: "Не знаю, сколько еще буду играть. Сейчас чувствую себя хорошо"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что думает о своем будущем. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

"Если говорить о завершении карьеры, я со временем пойму. Ты начинаешь осознавать, что дальше не можешь. Только я смогу сказать себе, что достаточно. Не знаю, сколько я буду еще играть. Сейчас я чувствую себя хорошо", - сказал Месси.

Напомним, вчера, 16 октября, Месси получил шестую "Золотую бутсу".

В текущем сезоне 32-летний аргентинец сыграл за "Барсу" 5 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Барселона": "У Месси "Золотых бутс" больше, чем у вас простой обуви". | http://soccernews.ru
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