Месси недоволен игрой трех футболистов "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси недоволен игрой сразу трех футболистов команды.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, в немилость аргентинца попали Серхи Роберто, Рафинья Алькантара и Усман Дембеле.

По мнению Месси, эти игроки не демонстрируют должный уровень, что может отразиться на результатах команды.

Напомним, что вчера "Барселона" одержала тяжелейшую победу над "Райо Вальекано" (3:2).

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