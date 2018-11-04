Месси недоволен игрой трех футболистов "Барселоны"

3 Теги барселоналионель мессиусман дембелесерхи роберто рафинья алькантара

Месси недоволен игрой трех футболистов "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси недоволен игрой сразу трех футболистов команды.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на испанскую прессу, в немилость аргентинца попали Серхи Роберто, Рафинья Алькантара и Усман Дембеле.

По мнению Месси, эти игроки не демонстрируют должный уровень, что может отразиться на результатах команды.

Напомним, что вчера "Барселона" одержала тяжелейшую победу над "Райо Вальекано" (3:2).

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Комментарии
Павел

Да Месси просто боится конкуренции со стороны Дембеле, он топD

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жк

Кто то,может поклонники Роналду, хотят посеять смуту внутри Барселоны,настроев игроков против Месси, Лео умный парень, никогда такое не скажет.

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Хрыстя Пеналду

Про Рафинью и Дембеле, ещё можно поверить, а вот про Серхи Роберто - это выдумка чистой воды!

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