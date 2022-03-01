Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ

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Месси недоволен критикой со стороны французских СМИ

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси неприятно удивлён отношением к себе прессы во Франции.

По информации Le Parisien, 34-летний футболист недоволен постоянной критикой со стороны СМИ.

Аргентинец уже обсудил эту проблему с руководством своего клуба.

Месси перешёл в ПСЖ в августе прошлого года, сыграл 23 матча, забил 7 голов и сделал 11 ассистов.

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