Месси недоволен Миной и хочет, чтобы его отправили в аренду

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Месси недоволен Миной и хочет, чтобы его отправили в аренду

Новичок "Барселоны" Йерри Мина может отправиться в аренду в другой клуб.

Как сообщает Express, лидер каталонцев Лионель Месси недоволен игровой формой колумбийца и хочет, чтобы его отдали в аренду "Жироне".

Напомним, что Мина провел за "Барселону" всего одну игру.

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