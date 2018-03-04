Месси недоволен Миной и хочет, чтобы его отправили в аренду

Новичок "Барселоны" Йерри Мина может отправиться в аренду в другой клуб.

Как сообщает Express, лидер каталонцев Лионель Месси недоволен игровой формой колумбийца и хочет, чтобы его отдали в аренду "Жироне".

Напомним, что Мина провел за "Барселону" всего одну игру.

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