Месси недоволен первым вероятным трансфером "Барселоны"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался не удовлетворен работой своего клуба на трансферном рынке.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" в ближайшие три дня должны оформить сделку по приобретению вингера английского "Эвертона" Жерара Деулофеу. Однако Месси остался недоволен этим подписанием - аргентинец уверен, что для того, чтобы команда была конкурентоспособной в следующем сезоне, клубу нужны громкие приобретения.

Напомним, очередной возможный трансфер "Барселоны" находится под угрозой срыва. | soccernews.ru