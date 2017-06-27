Месси недоволен первым вероятным трансфером "Барселоны"

Теги барселонаэвертонжерар деулофеулионель месси

Месси недоволен первым вероятным трансфером "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси остался не удовлетворен работой своего клуба на трансферном рынке.

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" в ближайшие три дня должны оформить сделку по приобретению вингера английского "Эвертона" Жерара Деулофеу. Однако Месси остался недоволен этим подписанием - аргентинец уверен, что для того, чтобы команда была конкурентоспособной в следующем сезоне, клубу нужны громкие приобретения.

Напомним, очередной возможный трансфер "Барселоны" находится под угрозой срыва. | soccernews.ru

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