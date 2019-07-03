Месси недоволен судейством в матче с Бразилией
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвёл итоги полуфинального матча Кубка Америки-2019 против Бразилии (0:2).
В частности, звёздный форвард выразил недовольство работой эквадорской судейской бригадой во главе с Родди Самбрано.
"Думаю, мы провели отличный матч. Мы сильно старались, и Бразилия не превосходила нас. У Аргентины были голевые моменты, мяч попадал в каркас ворот, во вратарской было жарко. Им повезло быстро открыть счёт, а второй гол был забит после того, как нам не дали пенальти. Всего судья лишил нас двух пенальти.
Кроме того, при малейшем контакте он свистел в пользу соперника, и это, чёрт возьми, отвлекало нас от игры. Арбитр показывал карточки за всякую ерунду и даже не удосужился обратиться к VAR, это невероятно! Призываю КОМНЕБОЛ что-нибудь предпринять по этому поводу", - приводит слова Месси Goal.com.
Напомним, что за весь турнир 32-летний футболист забил 1 гол, реализовав пенальти в матче с Парагваем.
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