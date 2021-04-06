Месси недоволен судейством в матче с "Вальядолидом"

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Месси недоволен судейством в матче с "Вальядолидом"

Фото твиттер "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси выступил с критикой работы арбитра Сантьяго Хайме Латре, который обслуживал матч 29-го тура Примеры против "Вальядолида"(1:0).

Высказывание звёздного аргентинца попало в объектив камеры телеканала Movistar+.

"Он ищет повод, чтобы показать мне карточку. Это невероятно", - сказал форвард во время игры.

Если бы Месси получил предупреждение, то пропустил бы из-за дисквалификации Эль Класико в следующую субботу.

Не пропустите: Экс-арбитр Андухар разобрал эпизод с удалением в матче "Барселона" - "Вальядолид". | http://soccernews.ru
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