Месси, Неймар, Буффон и Модрич попали в первую пятерку при голосовании за "Золотой мяч"
Стали известны результаты голосования на "Золотой мяч".
Победителем стал нападающий "Реала" Криштиану Роналду. В первую тройку также попали Лионель Месси "Барселона" и Неймар ПСЖ. Полностью список выглядит так:
1. Криштиану Роналду ("Реал")
2. Лионель Месси ("Барселона")
3. Неймар ("Барселона"/ПСЖ)
4. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")
5. Лука Модрич ("Реал")
6. Серхио Рамос ("Реал")
7. Килиан Мбаппе ("Монако"/ПСЖ)
8. Нголо Канте ("Челси")
9. Роберт Левандовски ("Бавария")
10. Харри Кейн ("Тоттенхэм")
11. Эдинсон Кавани (ПСЖ)
12. Иско ("Реал")
13. Луис Суарес ("Барселона")
14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")
15. Пауло Дибала ("Ювентус")
16. Марсело ("Реал")
17. Тони Кроос ("Реал")
18. Антуан Гризманн ("Атлетико")
19. Эден Азар ("Челси")
20. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")
21. Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д)
23. Садье Мане ("Ливерпуль")
24. Радамель Фалькао ("Монако")
25. Карим Бензема ("Реал")
26. Ян Облак ("Атлетико")
27. Матс Хуммельс ("Бавария")
28. Эдин Джеко ("Рома")
29. Дрис Мертенс ("Наполи"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль")
Не пропустите: Мбаппе стал самым молодым игроком, попавшим в топ-10 в голосовании за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гаттузо прокомментировал поражение от "Риеки"
-
Аленичев: "Есть сомнения, что "Спартак" соберется на игру с ЦСКА"
-
Наставник АПОЭЛа назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
-
Мата: "На первой тренировке Ибрагимович сказал: "Надеюсь, вы знаете, что бог пришел"
-
Стала известна вероятность попадания команд друг на друга при жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Титов: "С какого хрена мы должны обыгрывать Египет, откуда такая уверенность?"
-
Мбаппе установил очередной рекорд
-
"Реал" вплотную приблизился к "Барселоне" по числу выигранных их игроками "Золотых мячей"
-
"Барселона" делает выбор между обладателем кубка Либертадорес и игроком сборной Германии
-
Титов о поражении "Спартака": "Это клеймо на всю жизнь"
-
Зимой Перес планирует приобрести трех игроков
-
Роналду: "Не вижу себя тренером в будущем"
-
Лучшие моменты с церемонии вручения "Золотого мяча"
-
Бубнов: "По качеству игры все российские клубы уступают фаворитам Лиги Европы"
-
УЕФА дисквалифицировал Карвахаля
-
Перес и Бэйл достигли соглашения по будущему валлийца
-
Перес: "Наряду с Ди Стефано Роналду является лучшим игроком в истории"
-
Наставник "Реала Сосьедад": "Зенит" показал себя очень эффективной командой"
-
Пеле поздравил Роналду с выигрышем очередного "Золотого мяча"
-
Хавбеком "Реала" интересуются два топ-клуба из Англии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|14
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Алавес
|14
|9
|20
|Малага
|14
|8