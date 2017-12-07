Месси, Неймар, Буффон и Модрич попали в первую пятерку при голосовании за "Золотой мяч"

Теги лионель мессинеймарпсжбарселона

Месси, Неймар, Буффон и Модрич попали в первую пятерку при голосовании за "Золотой мяч"

Стали известны результаты голосования на "Золотой мяч".

Победителем стал нападающий "Реала" Криштиану Роналду. В первую тройку также попали Лионель Месси "Барселона" и Неймар ПСЖ. Полностью список выглядит так:

1. Криштиану Роналду ("Реал")

2. Лионель Месси ("Барселона")

3. Неймар ("Барселона"/ПСЖ)

4. Джанлуиджи Буффон ("Ювентус")

5. Лука Модрич ("Реал")

6. Серхио Рамос ("Реал")

7. Килиан Мбаппе ("Монако"/ПСЖ)

8. Нголо Канте ("Челси")

9. Роберт Левандовски ("Бавария")

10. Харри Кейн ("Тоттенхэм")

11. Эдинсон Кавани (ПСЖ)

12. Иско ("Реал")

13. Луис Суарес ("Барселона")

14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

15. Пауло Дибала ("Ювентус")

16. Марсело ("Реал")

17. Тони Кроос ("Реал")

18. Антуан Гризманн ("Атлетико")

19. Эден Азар ("Челси")

20. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

21. Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д)

23. Садье Мане ("Ливерпуль")

24. Радамель Фалькао ("Монако")

25. Карим Бензема ("Реал")

26. Ян Облак ("Атлетико")

27. Матс Хуммельс ("Бавария")

28. Эдин Джеко ("Рома")

29. Дрис Мертенс ("Наполи"), Филиппе Коутиньо ("Ливерпуль")

Не пропустите: Мбаппе стал самым молодым игроком, попавшим в топ-10 в голосовании за "Золотой мяч". | http://soccernews.ru

 

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