Месси, Неймар и ещё 10 игроков ПСЖ пропустят матч с "Клермоном"

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Месси, Неймар и ещё 10 игроков ПСЖ пропустят матч с "Клермоном"

Фото инстаграм Лионеля Месси / Автор неизвестен

Тренерский штаб ПСЖ во главе с Маурисио Почеттино определился с заявкой команды на игру 5-го тура чемпионата Франции против "Клермона".

По разным причинам указанный матч пропустят 12 футболистов парижан.

В составе не будет Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии, Леандро Паредеса, Неймара, Серхио Рамоса, Марко Верратти, Хуана Берната, Колена Дагба, Лайвина Курзава, Исмаэля Гарби, Дениса Франки и Тедди Аллоха.

Напомним, что матч ПСЖ - "Клермон" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

Не пропустите: У Серхио Рамоса рецидив мышечной травмы. Он так и не дебютировал за ПСЖ. | http://soccernews.ru
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