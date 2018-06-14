Месси, Неймар и Роналду попали в сборную лучших игроков мира по версии Инстаграм

Инстаграм составил символическую сборную лучших игроков мира, которая была составлена по количеству подписчиков на страницы игроков.

В нее вошли:

вратарь: Мануэль Нойер "Бавария" (9,2 миллиона подписчиков)

защитники: Марсело "Реал" (25,1), Жерар Пике "Барселона" (16,2), Тьяго Силва ПСЖ (12,8).

полузащитники: Андрес Иньеста "Виссам Кобе" (22,9), Тони Кроос "Реал" (17,0), Месут Озил "Арсенал" (16,3), Иско "Реал" (14,0).

нападающие: Криштиану Роналду "Реал" (126,7), Неймар ПСЖ (93,5), Лионель Месси "Барселона" (91,8).

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