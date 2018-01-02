Месси, Неймар и Роналду вошли в символическую сборную года по версии читателей L'Equipe

Теги лионель мессинеймаркриштиану роналду

Месси, Неймар и Роналду вошли в символическую сборную года по версии читателей L'Equipe
Французское издание L'Equipe опубликовало символическую сборную 2017 года по итогам голосования среди болельщиков.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"). 

Защитники: Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ), Серхио Рамос ("Реал"), Самюэль Умтити ("Барселона"), Марсело ("Реал"). 

Центральные полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Нголо Канте ("Челси"). 

Фланговые форварды: Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Барселона"/ПСЖ). 

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Криштиану Роналду ("Реал").

Не пропустите: Мадридское издание Marca назвало Месси лучшим игроком 2017-го года. | http://soccernews.ru

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