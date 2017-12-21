Месси: "Неймар, мы скучаем по тебе"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси записал видеообращение для форварда ПСЖ" Неймара.

"Ней, мы все сказали тебе, когда ты решил уехать. Мы по-прежнему скучаем по тебе. Мы с Суаресом хотел бы как и раньше пить с тобой мате по утрам. Желаю тебе всего самого лучшего. Уверен, что вскоре мы встретимся на поле или вне его", - сказал Месси.

Видео: Месси скучает по Неймару.

Напомним, что прошлым летом Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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