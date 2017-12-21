Месси: "Неймар, мы скучаем по тебе"

Теги лионель мессибарселона

Месси: "Неймар, мы скучаем по тебе"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси записал видеообращение для форварда ПСЖ" Неймара

"Ней, мы все сказали тебе, когда ты решил уехать. Мы по-прежнему скучаем по тебе. Мы с Суаресом хотел бы как и раньше пить с тобой мате по утрам. Желаю тебе всего самого лучшего. Уверен, что вскоре мы встретимся на поле или вне его", - сказал Месси.

Видео: Месси скучает по Неймару.

Напомним, что прошлым летом Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Суарес подарил Коутиньо на Рождество бутылку водки. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Очередной разгром на "Этихаде": "Манчестер Сити" не заметил "Борнмут"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов