Месси, Неймар, Роналду и другие претенденты на попадание в команду года УЕФА

УЕФА представил список из 50 претендентов на попадание в символическую сборную по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт организации.

Стоит отметить, что больше всего футболистов в списке представляют "Реал" - 11 игроков.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Кейлор Навас ("Реал"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Ян Облак ("Атлетико").

защитники: Дани Алвес ("Ювентус"/ПСЖ), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"/"Милан"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Джорджио Кьеллини ("Ювентус"), Камиль Глик ("Монако"), Диего Годин ("Атлетико"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Марсело ("Реал"), Бенджамин Менди ("Монако"/"Манчестер Сити"), Тома Менье (ПСЖ), Жерар Пике ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм"), Алекс Сандро ("Ювентус"), Антонио Валенсия ("Манчестер Юнайтед").

полузащитники: Деле Алли ("Тоттенхэм"), Марко Асенсио ("Реал"), Каземиро ("Реал"), Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм"), Фабиньо ("Монако"), Эден Азар ("Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Иско ("Реал"), Тони Кроос ("Реал"), Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Лука Модрич ("Реал"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Сауль Нигес ("Атлетико").

нападающие: Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Карим Бензема ("Реал"), Эдинсон Кавани (ПСЖ), Пауло Дибала ("Ювентус"), Радамель Фалькао ("Монако"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Дрис Мертенс ("Наполи"), Лионель Месси ("Барселона"), Неймар ("Барселона"/ПСЖ), Криштиану Роналду ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона").

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