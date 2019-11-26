Месси - Неймару: "Только вместе мы можем выиграть Лигу Чемпионов"

2 Теги барселонапсжлионель мессинеймар

Месси - Неймару: "Только вместе мы можем выиграть Лигу Чемпионов"

France Football узнал подробности переписки нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара после вылета "сине-гранатовых" от "Ливерпуля" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Только вместе мы можем выиграть Лигу Чемпионов. Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты сможешь занять моё место", - писал аргентинец бразильцу в WhatsApp.

Напомним, что Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Прошлым летом бразилец пытался вернуться на "Камп Ноу", но "блауграна" так и не сумела договориться с парижанами об условиях трансфера игрока.

Не пропустите: В среду Месси может сыграть 700-й матч за "Барселону", это второй результат в истории. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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крoш
крoш

Ещё бы копию этого послания не вылазящему из лазарета Неймару в WhatsApp, и мы бы точно в это поверили.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Следи,следи за ними,а то пропустишь момент когда они сделают друг другу минет

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