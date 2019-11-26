Месси - Неймару: "Только вместе мы можем выиграть Лигу Чемпионов"
France Football узнал подробности переписки нападающего "Барселоны" Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара после вылета "сине-гранатовых" от "Ливерпуля" в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов.
"Только вместе мы можем выиграть Лигу Чемпионов. Хочу, чтобы ты вернулся. Через два года я уйду, и ты сможешь занять моё место", - писал аргентинец бразильцу в WhatsApp.
Напомним, что Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за 222 миллиона евро.
Прошлым летом бразилец пытался вернуться на "Камп Ноу", но "блауграна" так и не сумела договориться с парижанами об условиях трансфера игрока.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
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|3
|Севилья
|14
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|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
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|Реал Сосьедад
|14
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|Хетафе
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|8
|Гранада
|14
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|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
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|12
|Вильярреал
|14
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|Алавес
|14
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|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
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|Эйбар
|14
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|Мальорка
|14
|14
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|Эспаньол
|14
|9
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|Леганес
|14
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