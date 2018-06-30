Месси ни разу не забивал в плей-офф Чемпионатов Мира

Сборная Аргентины вылетела с ЧМ-2018, проиграв национальной команде Франции со счётом 3:4.

В матче с "трёхцветными" не сумел отличиться капитан "альбиселесте" Лионель Месси.

Стоит отметить, что 31-летний футболист ни разу не забивал в плей-офф мундиалей. Всего он провёл восемь игр "на вылет" на ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018, но так и не огорчил соперников хотя бы одним голом.

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