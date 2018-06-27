Месси ни разу в карьере не вылетал после группового этапа турнира

Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018 благодаря вчерашней победе над Нигерией.

Таким образом, капитан "альбиселесте" Лионель Месси продлил свою блестящую серию - он ни разу в карьере не вылетал после группового этапа турнира.

Всего вместе с "Барселоной" и сборной Аргентины Месси 23 раза подряд выходил в плей-офф.

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