Месси ни разу в карьере не вылетал после группового этапа турнира

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Месси ни разу в карьере не вылетал после группового этапа турнира

Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала ЧМ-2018 благодаря вчерашней победе над Нигерией.

Таким образом, капитан "альбиселесте" Лионель Месси продлил свою блестящую серию - он ни разу в карьере не вылетал после группового этапа турнира.

Всего вместе с "Барселоной" и сборной Аргентины Месси 23 раза подряд выходил в плей-офф.   

Не пропустите: За десять минут до конца матча с Нигерией Сампаоли спрашивал разрешения у Месси выпустить Агуэро. | http://soccernews.ru

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