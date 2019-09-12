Месси: "Никогда не чувствовал себя фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался по поводу гонки за "Золотым мячом".

Напомним, что аргентинец является пятикратным обладателем данной награды. Аналогичные показатели у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Чувствую ли я себя фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"? Не знаю. Сейчас уже не так просто определить главного претендента, как раньше. В последние годы все смотрят на командные результаты, что не плохо. Особое значение придаётся Лиге Чемпионов. В других случаях во внимание берут Чемпионат Мира, хотя иногда он считается важным при выборе победителя, а иногда нет.

На самом деле нет чётких критериев, по которым можно определить обладателя "Золотого мяча". Я никогда не чувствовал себя фаворитом или не фаворитом. Я уже говорил, что индивидуальные награды стоят для меня на втором месте", - цитирует Месси Sport.es.

Стоит отметить, что Роналду накануне также высказался о получении индивидуальных наград.

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