Месси: "Никогда не думал о том, чтобы выступать за сборную Испании"

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Месси: "Никогда не думал о том, чтобы выступать за сборную Испании"Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, как он получил приглашение выступать за сборную Испании.

"Однажды, когда мне было 15 или 16 лет, ко мне подошел тренер сборной Испании U-17. Это было в Финляндии, за ту команду тогда выступал ФабрегасНо я никогда не думал о том, чтобы играть за сборную Испании", - цитирует 30-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроков. | soccernews.ru

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