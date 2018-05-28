Месси: "Никогда не думал о том, чтобы выступать за сборную Испании"

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, как он получил приглашение выступать за сборную Испании.

" Однажды, когда мне было 15 или 16 лет, ко мне подошел тренер сборной Испании U-17. Это было в Финляндии, за ту команду тогда выступал Фабрегас . Но я никогда не думал о том, чтобы играть за сборную Испании ", - цитирует 30-летнего нападающего El Mundo Deportivo.

Напомним, Месси требует от "Барселоны" подписания двух топовых игроков. | soccernews.ru