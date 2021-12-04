Месси: "Никогда не говорил, что я лучший футболист в истории"
Нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал о своём отношении к имеющемуся статусу в мире футбола.
"Никогда не говорил, что я лучший футболист в истории. Я даже не думал об этом. То, что меня называют одним из лучших в истории, уже более чем достаточно. Ведь когда-то я даже представить себе такого не мог. Нет разницы, считают тебя лучшим или нет. Это не то, что меня волнует.
Мне никогда не нравилось быть кумиром или давать советы. Я боролся за свои мечты. Сначала я мечтал стать профессиональным игроком, затем я боролся, чтобы прогрессировать и добиваться новых целей. Я верю, что бог решил сделать так, чтобы всё это пришло ко мне", - сказал Месси в интервью France Football.
Напомним, что в начале этой недели 34-летний аргентинец стал семикратным обладателем "Золотого мяча", что является рекордом.
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|Бордо
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