Месси никогда не забивал "Интеру", Бензема круче Роналду и еще несколько фактов о грядущем розыгрыше Лиги Чемпионов

Уже сегодня, 17 сентября, стартует групповой этап Лиги чемпионов. Редакция Soccernews, при помощи статистики зарубежных изданий, рассказывает, на что стоит обратить внимание в новом сезоне главного еврокубка.

Дебютант только один

Только один клуб впервые будет играть в групповом этапе Лиги чемпионов. Итальянская "Аталанта" заняла третье место в Серии "А" в прошлом сезоне и надеется удачно выступить в самом престижном еврокубке. "Аталанта" попала в группу "С", где встретится с "Манчестер Сити", "Шахтером" и загребским "Динамом. Все три команды выиграли свои национальные чемпионаты в прошлом сезоне. Но это не значит, что команда Джан Пьеро Гасперини так легко отдаст путевку в раунд плей-офф. Невероятное достижение "Аталанты" омрачает лишь тот факт, что домашние матчи Лиги чемпионов команда вынуждена проводить на миланском Сан-Сиро. Стадион на 21 000 зрителей в Бергамо не соответствует стандартам УЕФА.

Новая ценовая политика для гостей

УЕФА решил установить ограничения на стоимость билетов для гостевых болельщиков. Теперь максимальная цена за пропуск на матч Лиги чемпионов составит 70 евро, в Лиги Европы – 45 евро. Новая цена является эквивалентом минимальной стоимости билета на финальные матчи двух еврокубков в предыдущих сезонах. УЕФА прибегнул к подобному шагу после того, как в прошлом розыгрыше ЛЧ "Барселона" установила цены для болельщиков "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля", превышающие 100 фунтов за билет. Руководство "мерсесайдцев" прибегло к такому же шагу для каталонских фанов, чтобы иметь возможность компенсировать разницу собственным болельщикам, которые все же полетели в Барселону. Теперь УЕФА решил исключить подобные инциденты.

Месси, Роналду и… Бензема?

Доминированием Месси и Роналду в европейском футболе уже никого не удивишь. Оба завоевали по 5 Золотых мячей, неоднократно побеждали в Лиге чемпионов и побили ряд впечатляющих рекордов. В этом году компанию этой "парочке" составит Карим Бензема. Если каждый из трех нападающих отметится хотя бы одним голом в главном еврокубке, то все превзойдут рекорд легендарного нападающего "Реала" Рауля по количеству сезонов подряд в Лиге чемпионов с забитыми голами. Сейчас у всех по 14 таких кампаний. До рекорда Райана Гиггза тоже уже совсем близко. В бывшей звезды "Манчестер Юнайтед" 16 таких сезонов.

Расширение заявки

Начиная с этого сезона, во всех поединках Лиги чемпионов можно будет вносить в заявку 23 игрока (а не 18, как было ранее). Таким образом, на скамейке запасных смогут одновременно находиться 12 футболистов вместо семи. Наставники команд будут иметь больше вариантов, чтобы повлиять на игру по ходу матча. Это нововведение впервые было применено в финале Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом", а теперь стало доступным во всех матчах. Правда, тренеры и дальше смогут делать только три замены по ходу матча. Только в поединках плей-офф, если понадобится дополнительное время, на поле может выйти еще один свежий исполнитель.

50-тка для "Реала"!

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов станет особенным для мадридского клуба. "Реал" в пятидесятый раз начнет борьбу за главный еврокубок – это больше, чем в любой другой команды на турнире. Кроме того, "сливочным" также принадлежит рекорд по количеству побед – 13 раз "королевский клуб" становился триумфатором. Здесь стоит вспомнить периоды абсолютной гегемонии испанского гранда, который завоевывал трофей 5 раз подряд с 1955-го по 1960-й год, а также недавний успех под руководством Зинедина Зидана, когда "Реал" выиграл 3 кубка за три сезона. Соперниками мадридцев в группе "А" станут ПСЖ, "Брюгге" и "Галатасарай". Кажется, что даже кризисный "Реал" должен занимать одно из первых двух мест в этом квартете.

Месси и его голевые отношения

Аргентинец забил 112 голов в 15 сезонах Лиги чемпионов, подняв заветный кубок над головой четыре раза. В этом году Месси попытается помочь "Барселоне" выиграть группу "F", в которой компанию каталонцам составят "Боруссия" из Дортмунда, "Интер" и пражская "Славия". Капитан "Барселоны" не сумел поразить ворота лишь 5 команд, с которыми встречался в Лиге чемпионов. Наряду с "Атлетико", "Рубином", "Бенфикой" и "Удинезе" фигурирует "Интер". Месси трижды противостоял миланцам, но записать свое имя в протокол матча не смог. В этом году у Лионеля будет еще 2 шанса наконец снять это проклятие: 6 октября "Интер" посетит "Камп Ноу", а 10 декабря "Барселона" наведается на "Сан-Сиро". Так что ждем-с…

Игорь Малиенко | soccernews.ru