Месси: "Никто не просил меня играть за "Барселону" бесплатно"

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Месси: "Никто не просил меня играть за "Барселону" бесплатно"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси отрицает, что руководство "Барселоны" просило его играть за команду на бесплатной основе.

"Я сделал всё возможное, чтобы остаться в "Барселоне". Этого хотели и я, и моя семья. Меня попросили пойти на 50-процентное уменьшение оклада, и я согласился. Мы были готовы ещё больше помогать клубу. Но никто не просил меня играть бесплатно. Слова президента Лапорты об этом были неуместны. Они причинили мне боль, ему не нужно было говорить подобное. Такие разговоры порождают сомнения у людей, которых я не заслуживаю", - приводит слова 34-летнего футболиста Sport.es.

Звёздный аргентинец покинул "блауграну" в августе этого года в связи с истечением срока контракта. Клуб не смог продлить с ним соглашение из-за потолка зарплат в Ла Лиге.

До этого Месси провёл в "Барсе" всю карьеру, сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и завоевал 35 трофеев.

Не пропустите: Месси собирается стать спортивным директором "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

Кто вытрет гномику сопельки?

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знает даже умственно недоразвитый первоклашка ))))))))))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

То бишь самому догадаться нельзя было?Какой же Лео глупый!

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