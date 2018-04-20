Месси носит рюкзак с трогательным изображением

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси на матч 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (2:2) прилетел с трогательным рюкзаком за спиной.

На нем были изображены сыновья Месси – Тьяго и Матео, надпись "Семья" и флаг Аргентины.

Видео: Дети Месси всегда с ним.

Напомним, что у 30-летнего Месси некоторое время назад родился третий сын - Чиро.

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