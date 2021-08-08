Месси о будущем: "ПСЖ - это возможный вариант"

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Месси о будущем: "ПСЖ - это возможный вариант"Фото: твиттер "Барселоны"

Экс-капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о своем будущем.

"ПСЖ - это возможный вариант, да. На данный момент ничего не утверждено официально. После заявления "Барселоны" я получил много звонков от других клубов.

Ничего еще не подписано, мы ведем переговоры", - заявил Месси.

Ранее сообщалось, что ПСЖ уже договорился с Месси о переходе, а презентация состоится на следующей неделе.

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