Месси о неуплате налогов: "Это был заказ со стороны Мадрида"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси вспомнил о том, как его обвиняли в неуплате налогов.

"Это был заказ со стороны Мадрида, чтобы меня атаковать, бить и пользоваться моментами слабости. Этот период было очень тяжело пережить" - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что в прошлом году Верховный суд Испании приговорил Месси к 21 месяцу тюрьмы, однако наказание считается условным.

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