Месси - о позиции на поле в ПСЖ: "Понятия не имею, это проблема Почеттино"
Фото твиттер ПСЖ
Новичок ПСЖ Лионель Месси признался, что не знает, на какой позиции будет играть в составе парижан.
"Когда стартовали переговоры с ПСЖ, я разговаривал с Почеттино по телефону. Но тактику мы не обсуждали. Поэтому понятия не имею, на какой позиции я буду играть. Это проблема тренера. Он что-то придумает. В конце концов, это вопрос адаптации", - приводит слова Месси El País.
Напомним, что парижане объявили о заключении контракта с 34-летним футболистом во вторник вечером. Соглашение между сторонами рассчитано на два года с опцией продления ещё на один сезон.
За ПСЖ Месси будет выступать под 30-м номером. Дата его дебюта за новую команду пока неизвестна.
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|Нант
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