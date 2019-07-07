Месси - о стычке с Меделем: "Я зол, что не смог доиграть"

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Месси - о стычке с Меделем: "Я зол, что не смог доиграть"

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал удаление в матче за 3 место в Кубке Америки с Чили (2:1).

Напомним, в этой встрече нападающий сцепился с полузащитником чилийцев Гари Менделем из-за чего оба были удалены на 37-й минуте.

"Я считаю, что достаточно было бы желтых карточек для каждого. Важно лишь то, что команда хорошо завершила турнир. Но я считаю, что судье стоило бы повнимательнее пересмотреть этот сюжет. Я зол, что не смог доиграть", - сказал Месси.

Ранее стало известно, что Месси проигнорировал награждение команды.

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