Месси - о стычке с Меделем: "Я зол, что не смог доиграть"

Форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал удаление в матче за 3 место в Кубке Америки с Чили (2:1).



Напомним, в этой встрече нападающий сцепился с полузащитником чилийцев Гари Менделем из-за чего оба были удалены на 37-й минуте.



"Я считаю, что достаточно было бы желтых карточек для каждого. Важно лишь то, что команда хорошо завершила турнир. Но я считаю, что судье стоило бы повнимательнее пересмотреть этот сюжет. Я зол, что не смог доиграть", - сказал Месси.



Ранее стало известно, что Месси проигнорировал награждение команды.

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