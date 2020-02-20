Месси - об увольнении Вальверде из "Барселоны": "Тренер не всегда виноват"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера "сине-гранатовых".
"Конечно, это было неприятно. Эрнесто - отличный тренер и человек, я много раз говорил об этом. Мы несём ответственность за результаты некоторых матчей гораздо больше, чем он. Тренер не всегда виноват, но проще уволить его, чем заменить всех футболистов. Все прекрасно понимают, что это так", - цитирует Месси Mundo Deportivo.
56-летний Вальверде возглавлял "Барсу" с мая 2017 по январь 2020 года. С командой он выиграл четыре трофея.
Новым тренером "блауграны" стал Кике Сетьен, с которым клуб заключил контракт до июня 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14