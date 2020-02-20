Месси - об увольнении Вальверде из "Барселоны": "Тренер не всегда виноват"

Теги барселоналионель мессиэрнесто вальверде

Месси - об увольнении Вальверде из "Барселоны": "Тренер не всегда виноват"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился мыслями об отставке Эрнесто Вальверде с поста главного тренера "сине-гранатовых".

"Конечно, это было неприятно. Эрнесто - отличный тренер и человек, я много раз говорил об этом. Мы несём ответственность за результаты некоторых матчей гораздо больше, чем он. Тренер не всегда виноват, но проще уволить его, чем заменить всех футболистов. Все прекрасно понимают, что это так", - цитирует Месси Mundo Deportivo.

56-летний Вальверде возглавлял "Барсу" с мая 2017 по январь 2020 года. С командой он выиграл четыре трофея.

Новым тренером "блауграны" стал Кике Сетьен, с которым клуб заключил контракт до июня 2022 года.

Не пропустите: Месси поделился мнением о результативности "Реала" после ухода Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент ПСЖ ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии

Президент ПСЖ ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов