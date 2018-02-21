Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси обновил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов, забитых английским клубам.

Так, после сегодняшнего матча с лондонским "Челси" в активе аргентинского бомбардира значится уже 18 результативных ударов в играх против команд из крупнейшего государства Британии. Его ближайшими преследователями являются Криштиану Роналду (11), Томас Мюллер (9), Самуэль Это'О (8), Ривалдо (8) и Эдинсон Кавани (8).

Напомним, Месси забивает в своем каждом втором матче Лиги Чемпионов. | soccernews.ru