Месси обошел Герда Мюллера по числу голов за карьеру
Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол в игре второго тура групповой стадии ЛЧ против "Ювентуса" (2:0).
Как сообщает The Sun, аргентинец забил 721-й гол в своей карьере и обошел по этому показателю Герда Мюллера, на счету которого было 720 голов.
Больше Месси забивали только Ромарио (734), Криштиану Роналду (742) и Пеле (767).
Напомним, что в этом сезоне Месси все свои голы забил с пенальти.
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|Команда
|М
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14