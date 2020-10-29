Месси обошел Герда Мюллера по числу голов за карьеру

Форвард "Барселоны" Лионель Месси забил гол в игре второго тура групповой стадии ЛЧ против "Ювентуса" (2:0).

Как сообщает The Sun, аргентинец забил 721-й гол в своей карьере и обошел по этому показателю Герда Мюллера, на счету которого было 720 голов.

Больше Месси забивали только Ромарио (734), Криштиану Роналду (742) и Пеле (767).

Напомним, что в этом сезоне Месси все свои голы забил с пенальти.

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