Месси обошел Гривза и приблизился к историческому рекорду Мюллера

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, отметившийся во вчерашнем матче Ла Лиги против "Эйбара" покером, нацелился на очередной рекорд.

Так, после вчерашнего поединка на счету аргентинского нападающего стало 358 результативных ударов в чемпионате Испании. По числу голов, забитых в пяти ведущих европейских первенств, он на один мяч обошел легендарного английского бомбардира Джимми Гривза. Теперь выше форварда "Барсы" находится лишь Герд Мюллер с его 365 точными "выстрелами".

Напомним, Кассано назвал Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru