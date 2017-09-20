Месси обошел Гривза и приблизился к историческому рекорду Мюллера

Теги лионель месси

Месси обошел Гривза и приблизился к историческому рекорду МюллераФорвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси, отметившийся во вчерашнем матче Ла Лиги против "Эйбара" покером, нацелился на очередной рекорд.

Так, после вчерашнего поединка на счету аргентинского нападающего стало 358 результативных ударов в чемпионате Испании. По числу голов, забитых в пяти ведущих европейских первенств, он на один мяч обошел легендарного английского бомбардира Джимми Гривза. Теперь выше форварда "Барсы" находится лишь Герд Мюллер с его 365 точными "выстрелами".

Напомним, Кассано назвал Месси лучшим игроком в истории футбола. | soccernews.ru

комментарии
конб

слыш конь педальный а тебе золотой калл

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Конь

Я вручу ему "Золотое копыто". Хе-хе...

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