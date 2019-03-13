Месси обошел Иньесту по числу матчей в Лиге Чемпионов и уступает только одному игроку "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси проводит свой 131-й матч в Лиге Чемпионов. Это произошло в ответной игре 1/8 финала с "Лионом" (0:0, идет первый тайм).

По этому показателю Месси обошел экс-хавбека каталонского клуба Андреса Иньесту (130). Таким образом, форвард вышел на второе место по числу матчей в Лиге Чемпионов в истории "Барселоны".

Больше него в этом турнире сыграл только бывший игрок клуба Хави - 151.

В предыдущих 130 матчах 31-летний Месси забил 106 голов.

Не пропустите: Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре. | http://soccernews.ru