Месси обошел Иньесту по матчам за "Барселону" в Лиге чемпионов

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Месси обошел Иньесту по матчам за "Барселону" в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" начал с первых минут (2:0, первый тайм).

К 20-й минуте аргентинец успел забить "красным дьяволам" два гола.

Для Месси этот матч стал 133-м за каталонский клуб в ЛЧ. Таким образом, он занял 2 место по данному показателю. 

Больше матчей в Лиге чемпионов в составе сине-гранатовых провел только Хави - 157.

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