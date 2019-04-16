Месси обошел Иньесту по матчам за "Барселону" в Лиге чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" начал с первых минут (2:0, первый тайм).

К 20-й минуте аргентинец успел забить "красным дьяволам" два гола.

Для Месси этот матч стал 133-м за каталонский клуб в ЛЧ. Таким образом, он занял 2 место по данному показателю.

Больше матчей в Лиге чемпионов в составе сине-гранатовых провел только Хави - 157.

Не пропустите: "Золотая бутса" сезона 2018/2019: Мессиувеличил отрыв от Мбаппе, Квальярелла - третий| http://soccernews.ru