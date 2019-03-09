Месси обошел Иньесту по одному из показателей

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Месси обошел Иньесту по одному из показателей

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в настоящее время играет с "Райо Вальекано" (1:1 после первого тайма).

Как сообщает твиттер клуба, аргентинец проводит 443-ю игру в Примере и по этому показателю он обогнал Андреса Иньесту, который успел провести 442 игры в чемпионате.

Напомним, что лидером по числу матчей за "Барселону" в Примере является Хави (505 игр).

В текущем сезоне Месси провел 34 матча, в которых отметился 33 голами и 18 ассистами.

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