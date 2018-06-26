Месси обошел Марадону и стал лучшим дриблером в истории Чемпионатов Мира

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси обошел своего легендарного предшественника Диего Марадону и стал лучшим дриблером в истории Чемпионатов Мира.

Так, после сегодняшней игры с Нигерией в активе капитана "бело-голубых" стало 107 успешных обводок в матчах мундиалей. Он обошел прежнего рекордсмена по этому показателю, коим и был Марадона, на два успешных действия такого рода.

Отметим, что подсчет числа совершенных дриблингов ведется с Чемпионата Мира 1966-го года.

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