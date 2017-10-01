Месси обошел Пуйоля по количеству сыгранных матчей за "Барселону"

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Месси обошел Пуйоля по количеству сыгранных матчей за "Барселону"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел легендарного капитана "сине-гранатовых" Карлеса Пуйоля по количеству сыгранных матчей за клуб.

Так, сегодняшняя игра против "Лас-Пальмаса" стала для аргентинца 594-й в составе испанского гранда. По числу сыгранных поединков за "Барсу" он обошел на один матч Пуйоля, но уступает пока Андресу Иньесте (638) и Хави (767).

Напомним, матч "Барселона" - "Лас-Пальмас" проходит при пустых трибунах. | soccernews.ru

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