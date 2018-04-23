Месси обошел Роналду и Неймара в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел лидеров атак мадридского "Реала" и ПСЖ Криштиану Роналду и Неймара соответственно в списке самых высокооплачиваемых игроков планеты.

Так, пятерка самых высокооплачиваемых игроков текущего сезона, по данным France Football, выглядит так:

1. Лионель Месси ("Барселона") - 126 миллионов евро

2. Криштиану Роналду ("Реал") - 94 миллиона евро

3. Неймар (ПСЖ) - 81,5 миллиона евро

4. Гарет Бэйл ("Реал") - 44 миллиона евро

5. Жерар Пике ("Барселона") - 29 миллионов евро.

Отметим, что в рейтинге учитывались зарплаты игроков, полученные премии и доходы от рекламы.

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