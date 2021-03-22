Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти
Фото: B/R Football/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси опередил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по числу голов за карьеру без учета голов, забитых с пенальти.
В матче 28-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" (6:1) Месси оформил дубль и на его счету стало 734 гола за карьеру, из которых 637 он забил с игры, а 97 - с пенальти. На счету Роналду 770 голов (635 и 135 соответственно). При этом аргентинец провел на 144 матча меньше.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. На счету 36-летнего Роналду 30 забитых мячей и четыре голевые передачи в 34 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14