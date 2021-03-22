Месси обошел Роналду по числу голов без учета пенальти

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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси опередил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по числу голов за карьеру без учета голов, забитых с пенальти.

В матче 28-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" (6:1) Месси оформил дубль и на его счету стало 734 гола за карьеру, из которых 637 он забил с игры, а 97 - с пенальти. На счету Роналду 770 голов (635 и 135 соответственно). При этом аргентинец провел на 144 матча меньше.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 13 результативных передач. На счету 36-летнего Роналду 30 забитых мячей и четыре голевые передачи в 34 поединках.

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