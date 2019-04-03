Месси обошел Роналду по голам со стандартов в Примере

Теги криштиану роналдулионель мессистатистика

Месси обошел Роналду по голам со стандартов в Примере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил со штрафного в ворота "Вильярреала" (4:4).

Таким образом, аргентинец обошел Криштиану Роналду по голам со стандартов в Примере.

Отметим, что на счету Роналду 80 таких голов (19 - со штрафных, 61 - с пенальти), а у Месси теперь 81 (29 со штрафных, 52 - с пенальти).

Читайте также: Месси сравнялся с Роналду по голам в топ-5 лигах Европы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 апреля

Главные новости дня: 2 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 29 69
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 30 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 29 57
4 Хетафе Хетафе 29 46
5 Алавес Алавес 29 44
6 Валенсия Валенсия 29 43
7 Севилья Севилья 29 43
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 29 40
9 Бетис Бетис 29 40
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 29 37
11 Эйбар Эйбар 29 36
12 Леганес Леганес 29 36
13 Жирона Жирона 30 34
14 Эспаньол Эспаньол 29 34
15 Леванте Леванте 29 32
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 29 30
17 Вильярреал Вильярреал 29 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 29 28
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 29 24
20 Уэска Уэска 29 22
Полная таблица

топ-5 тегов