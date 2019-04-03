Месси обошел Роналду по голам со стандартов в Примере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси забил со штрафного в ворота "Вильярреала" (4:4).

Таким образом, аргентинец обошел Криштиану Роналду по голам со стандартов в Примере.

Отметим, что на счету Роналду 80 таких голов (19 - со штрафных, 61 - с пенальти), а у Месси теперь 81 (29 со штрафных, 52 - с пенальти).

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