Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

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Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне

Форвард "Барселоны" Лионель Месси вчера, 29 октября, забил два гола и сделал два ассиста в матче 10-го тура Примеры с "Вальядолидом" (5:1). Таким образом, аргентинец обошел нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне, передает Actu Foot.

В активе Месси 608 голов на клубном уровне в 695 матчах. У Роналду 606 забитых мячей в 813 встречах.

В среднем капитан "Барсы" забивает по 0,87 гола за игру, а Роналду - по 0,75.

С 22 баллами "Барселона" возглавляет турнирную таблицу Примеры. У Месси 4 гола и 4 ассиста в 5 матчах чемпионата.

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