Месси обратился к болельщикам ПСЖ

1 Теги псжлионель месси

Месси обратился к болельщикам ПСЖФото: сайт ПСЖ

Новичок ПСЖ Лионель Месси обратился к болельщикам команды на "Парк де Пренс" после своего представления в качестве игрока клуба.

"Это была очень необычная неделя. Я хочу поблагодарить всех за прием. Это потрясающе. Чувствую радость, восторг и надежду в связи с тем, что перехожу на новый этап. Надеюсь, мы сможем получить от этого сезона удовольствие", - приводит слова Месси Goal.com.

Напомним, что Месси присоединился к парижанам на правах свободного агента.

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