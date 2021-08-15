Месси обратился к болельщикам ПСЖ

Фото: сайт ПСЖ

Новичок ПСЖ Лионель Месси обратился к болельщикам команды на "Парк де Пренс" после своего представления в качестве игрока клуба.

"Это была очень необычная неделя. Я хочу поблагодарить всех за прием. Это потрясающе. Чувствую радость, восторг и надежду в связи с тем, что перехожу на новый этап. Надеюсь, мы сможем получить от этого сезона удовольствие", - приводит слова Месси Goal.com.

Напомним, что Месси присоединился к парижанам на правах свободного агента.

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