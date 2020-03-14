Месси обратился к фанатам из-за эпидемии коронавируса

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с обращением к болельщиками из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

"Сейчас наступили сложные дни для всех. Мы все переживаем из-за случившегося. Мы ставим себя на место тех, кому сейчас труднее всего, так как это напрямую затронуло их, или потому что они борются с болезнью в больницах. Я хочу послать много сил всем этим людям.

Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это самый важный момент, поэтому вы должны выполнять рекомендации представителей организаций здравоохранения, а также государственных учреждений. Только таким образом мы сможем эффективно бороться с этим. Сейчас всем необходимо быть ответственными и оставаться дома. Это идеальное время, чтобы наслаждаться возможностью находиться рядом с вашими близкими. Я всех обнимаю. Надеюсь, что мы справимся как можно быстрее", - написал Месси в своем Instagram.

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