Месси обратился к фанатам из-за эпидемии коронавируса

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Месси обратился к фанатам из-за эпидемии коронавируса

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси выступил с обращением к болельщиками из-за эпидемии китайского коронавируса COVID-19.

"Сейчас наступили сложные дни для всех. Мы все переживаем из-за случившегося. Мы ставим себя на место тех, кому сейчас труднее всего, так как это напрямую затронуло их, или потому что они борются с болезнью в больницах. Я хочу послать много сил всем этим людям.

Здоровье всегда должно быть на первом месте. Это самый важный момент, поэтому вы должны выполнять рекомендации представителей организаций здравоохранения, а также государственных учреждений. Только таким образом мы сможем эффективно бороться с этим. Сейчас всем необходимо быть ответственными и оставаться дома. Это идеальное время, чтобы наслаждаться возможностью находиться рядом с вашими близкими. Я всех обнимаю. Надеюсь, что мы справимся как можно быстрее", - написал Месси в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son días complicados para todo el mundo. Vivimos preocupados por lo que está ocurriendo y queremos ayudar poniéndonos en el lugar de aquellos que peor lo están pasando, o bien porque les afectó directamente a ellos o sus familiares y amigos, o porque están trabajando en primera línea para combatirlo en hospitales y centros de salud. Quiero enviarles mucha fuerza a todos ellos. La salud debe ser siempre lo primero. Es un momento excepcional y hay que seguir las indicaciones tanto de las organizaciones sanitarias como de las autoridades públicas. Sólo así podremos combatirlo de manera efectiva. Es el momento de ser responsable y quedarse en casa, además es perfecto para disfrutar ese tiempo con los tuyos que no siempre se puede tener. Un abrazo y ojalá consigamos darle vuelta a esta situación cuanto antes. #QuedateEnCasa #StayAtHome

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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Ай,Меци... - Коронавируц фуцбола...)))

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