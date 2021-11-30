Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"

Фото: скриншот с трансляции "Матч ТВ"

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси выступил с обращением к нападающему "Баварии" Роберту Левандовскому после получения седьмого "Золотого мяча".

"Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.

Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", – сказал Месси со сцены.

Напомним, в прошлом году награду не вручали. France Football объяснил такое решение пандемией коронавируса.

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