Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"

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Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"Фото: скриншот с трансляции "Матч ТВ"

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси выступил с обращением к нападающему "Баварии" Роберту Левандовскому после получения седьмого "Золотого мяча".

"Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.

Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", – сказал Месси со сцены.

Напомним, в прошлом году награду не вручали. France Football объяснил такое решение пандемией коронавируса.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Всё правильно. Лягушатники зажали Лёве ЗМ за 20-й год. Засранцы!

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