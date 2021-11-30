Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"
Фото: скриншот с трансляции "Матч ТВ"
Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси выступил с обращением к нападающему "Баварии" Роберту Левандовскому после получения седьмого "Золотого мяча".
"Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем.
Думаю, France Football должен вручить тебе «Золотой мяч» за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", – сказал Месси со сцены.
Напомним, в прошлом году награду не вручали. France Football объяснил такое решение пандемией коронавируса.
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|32
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
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|11
|Герта
|32
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|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|Кельн
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|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
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|18
|Падерборн
|32
|20