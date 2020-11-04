Месси обратился к Марадоне, который перенес операцию на мозге



Капитан и сборной Аргентины "Барселоны" Лионель Месси выразили поддержку легенде аргентинского футбола Диего Марадоне, который перенес операцию на мозге.

60-летний Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы.

"Диего, всех сил мира тебе. Я и моя семья хотим, чтобы ты поправился как можно скорее. Сердечно обнимаю", – напсиал Месси на своей странице в Instagram.

Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима".

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