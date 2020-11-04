Месси обратился к Марадоне, который перенес операцию на мозге
Капитан и сборной Аргентины "Барселоны" Лионель Месси выразили поддержку легенде аргентинского футбола Диего Марадоне, который перенес операцию на мозге.
60-летний Марадона перенес операцию по удалению субдуральной гематомы.
"Диего, всех сил мира тебе. Я и моя семья хотим, чтобы ты поправился как можно скорее. Сердечно обнимаю", – напсиал Месси на своей странице в Instagram.
Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима".
Не пропустите: Зидан высказался о том, что Марадона попал в больницу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Куману грозит серьезное наказание за критику судейства после матча с "Реалом"
-
Месси обратился к Марадоне, который перенес операцию на мозге
-
"Локомотив" объявил о продлении контракта с Миранчуком
-
"Интер" вновь нацелился на Месси
-
В "Ювентусе" выбрали лучших игроков сентября и октября
-
В УЕФА прокомментировали информацию о возможном проведении Евро-2020 в России
-
В загребском "Динамо" произошла вспышка коронавируса. Футболисты могли заразиться в Москве
-
"Фламенго" не собирается выкупать Рошу у "Спартака"
-
Каррера не сможет руководить АЕКом в ближайшим матче Лиги Европы
-
"Лацио" может быть исключен из Серии А
-
Халк намерен вернуться в Европу. У форварда есть два варианта
-
Полузащитник "Рубина" потерял сознание в матче Кубка России
-
"Барселона" огласила заявку на матч Лиги Чемпионов с киевским "Динамо"
-
"Тоттенхэм" превратил клубную базу в поле для гольфа ради Бэйла
-
Футболисты ПСЖ застряли в лифте перед матчем Лиги Чемпионов
-
Определились все участники 1/8 финала Кубка России
-
Бышовец: "Свежий Дзюба и разыгравшийся Ерохин могут придать "Зениту" нужный ритм"
-
Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре
-
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" от "СКА-Хабаровск" в Кубке России
-
Виллаш-Боаш: "Мы постоянно убиваем себя сами"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14