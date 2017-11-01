Месси обсудил с Вальверде будущее одного из хавбеков "Барселоны"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси обсудил с главным тренером своей команды Эрнесто Вальверде будущее одного из своих одноклубников.

Так, по информации испанской прессы, 30-летний нападающий попросил своего наставника предоставлять больше игрового времени полузащитнику Денису Суаресу. Аргентинец настоял на том, что 23-летний хавбек лучше понимает стиль "Барсы", нежели некоторые из его конкурентов.

Напомним, "Барселона" рассматривает возможность приобретения Киммиха. | soccernews.ru