Месси обсудил с Вальверде ситуацию с Маскерано

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси обсудил с главным тренером своей команды Эрнесто Вальверде ситуацию со своим партнером по клубу и национальной сборной Аргентины Хавьером Маскерано.

Как информирует испанская пресса, ведущий бомбардир "сине-гранатовых" остался обеспокоен тем, что в преддверии Чемпионата Мира в России его соотечественник напрочь выпал из основной обоймы вице-чемпиона Испании. В связи с этим звездный аргентинец обратился к наставнику "Барсы" с просьбой предоставить Маскерано игровое время в ближайших матчах команды. В ответ Вальверде заверил, что 33-летний бек еще получит шанс проявить себя в клубе.

Напомним, Дибала не хочет, чтобы его сравнивали с Месси. | soccernews.ru