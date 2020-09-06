Месси обсудит с Куманом свою роль в "Барселоне"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси обсудит с новым главным тренером команды Роналдом Куманом свою роль в команде, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, на встрече будет обсуждаться вопрос капитана команды. Сейчас капитаном является Месси, но, возможно, он откажется от повязки, так как хочет покинуть клуб. Ожидается, что Куман с уважением отнесется к любому решению аргентинца.

Стоит отметить, что вице-капитанами "Барселоны" являются Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серхи Роберто.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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