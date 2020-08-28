Месси обсуждал с двумя игроками ПСЖ возможный переход во французский клуб

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пока не принял окончательное решение о своём будущем.

На звёздного аргентинца всерьёз претендует "Манчестер Сити", однако сам футболист рассматривает и другие варианты продолжения карьеры.

К примеру, 33-летний форвард может оказаться в ПСЖ, где играют его друзья Неймар и Анхель Ди Мария.

По информации ESPN, Месси контактировал с обоими указанными игроками и обсуждал с ними возможный переезд в Париж.

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