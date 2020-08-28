Месси обсуждал с двумя игроками ПСЖ возможный переход во французский клуб
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси пока не принял окончательное решение о своём будущем.
На звёздного аргентинца всерьёз претендует "Манчестер Сити", однако сам футболист рассматривает и другие варианты продолжения карьеры.
К примеру, 33-летний форвард может оказаться в ПСЖ, где играют его друзья Неймар и Анхель Ди Мария.
По информации ESPN, Месси контактировал с обоими указанными игроками и обсуждал с ними возможный переезд в Париж.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
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|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14